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Врач Абакумов: астма и язва желудка могут развиться из-за длительного стресса

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, что между переживаниями, которые испытывает человек, и его болезнями существует взаимосвязь.
Врач Абакумов: астма и язва желудка могут развиться из-за длительного стресса
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

При долгой и сильной тревоге активизируются амигдала — миндалевидное тело мозга, отвечающее за оценку угрозы и формирование ответа организма на опасность, а также гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, рассказал специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Из-за стресса в организм поступает больше адреналина, норадреналина и кортизола. В итоге процесс защиты начинает, наоборот, разрушать органы.

Абакумов отметил, что в такой ситуации могут начать развиваться гипертония, бронхиальная астма, атопический дерматит, язвенный колит, язвенная болезнь желудка, гипотиреоз, ревматоидный артрит.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс рассказала, что морщины могут появляться из-за злости.

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