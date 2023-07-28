Специалист Ковалёв рекомендовал не пользоваться телефоном во время грозы
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В беседе с Life.ru эксперт посоветовал пережидать грозу и ливни дома.
Но в том случае если пришлось покинуть помещение, по словам специалиста, стоит передвигаться на общественном транспорте, чтобы избежать пробок.
Также Ковалёв советует во время непогоды водителям перестроиться в крайний правый ряд, остановиться и переждать ливень. При этом важно обращать внимание на место парковки — при сильном ветре угрозу могут представлять оторвавшиеся ветки и сучья и упавшие стволы.
Кроме того, на улице спрятаться лучше под группой деревьев с раскидистой кроной. Эксперт не рекомендует укрываться под одиноко стоящим деревом или выходить на открытую местность.
Также Ковалёв не советует во время грозы подходить к водоёмам, рекламным щитам, вывескам и линиям электропередачи, а также пользоваться телефоном и другими гаджетами.
Ранее сотрудники ГИБДД по Челябинской области дали советы автомобилистам по вождению в жаркую погоду. В частности, они напомнили, что жара может негативно сказаться на самочувствии водителя.