RT: собиравшийся воевать за ВСУ житель Орла привлекался к административной ответственности

Житель Орла, который хотел ехать в зону спецоперации и воевать на стороне ВСУ, два раза привлекался к административной ответственности незадолго до задержания.

Эту информацию приводит Telegram-канал RT.

По данным ФСБ России, задержанный Рамиль Дамиров привлекался за мелкое хулиганство. Он устроил скандал у продуктового магазина, его также привлекли за ругань на площади у железнодорожного вокзала. На 1 августа у него назначено новое слушание по административному правонарушению.

Ранее в ФСБ Российской Федерации заявили о задержании Дамирова. Он общался с представителями украинского военизированного объединения, которое признано в России террористической организацией.