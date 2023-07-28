RT: собиравшийся воевать за ВСУ житель Орла привлекался к административной ответственности
- РИА Новости
Эту информацию приводит Telegram-канал RT.
По данным ФСБ России, задержанный Рамиль Дамиров привлекался за мелкое хулиганство. Он устроил скандал у продуктового магазина, его также привлекли за ругань на площади у железнодорожного вокзала. На 1 августа у него назначено новое слушание по административному правонарушению.
Ранее в ФСБ Российской Федерации заявили о задержании Дамирова. Он общался с представителями украинского военизированного объединения, которое признано в России террористической организацией.