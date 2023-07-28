Врач Каган: на даче и на природе здоровью человека может угрожать ряд опасных заболеваний

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган предупредил об опасных инфекциях, которые могут попасть в организм во время дачных работ и прогулок на природе.

Купаясь в водоёмах со стоячей водой, где плавают утки, человек рискует заболеть церкариальным дерматитом. В клювах птиц живут личинки паразитов, которые проникают под кожу во время купания, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также в водоёмах со стоячей водой обитает бактерия легионелла — возбудитель острого инфекционного заболевания легионеллёза, которое называют «болезнью легионеров». Известны случаи заболевания после приёма дачного душа.

Если после дачных работ не помыть руки, есть вероятность заболеть геморрагической лихорадкой, переносчиком которой являются мыши. Другое опасное заболевание — лептоспироз — переносят крысы.

Также не стоит забывать о риске заболеть столбняком. Это крайне опасное заболевание, отметил Каган. Возбудитель попадает в организм через рану. Особенно опасны ржавые металлические предметы — ножи, гвозди и т. д., заключил врач.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с НСН заявил, что самыми опасными для купания являются песчаные карьеры.