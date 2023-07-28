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Яхта «Елизавета» из Красноярска начала заключительный этап кругосветной экспедиции

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Яхта «Елизавета», которая отправилась в кругосветное путешествие в 2017 году из Красноярска, вышла на завершающий этап.
Яхта «Елизавета» из Красноярска начала заключительный этап кругосветной экспедиции
  • Gettyimages.ru
  • © edenexposed

Судно длиной 20 м с семью членами экипажа на борту покинуло порт Анадыря после пополнения запасов воды и продовольствия и взяло курс на посёлок Лаврентия, передаёт ОТР.

Год назад льды помешали «Елизавете» добраться из Анадыря в Дудинку, после чего экипаж принял решение вернуться на Камчатку.

Яхта отправилась в кругосветку из Красноярска в июле 2017 года. За несколько лет она прошла по Северному морскому пути и Атлантике — до Антарктиды, преодолела пролив Дрейка и добралась до Чили.

Кругосветное путешествие проходит при поддержке Экспедиционного центра Русского географического общества в Сибирском федеральном округе и Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».

Ранее сообщалось, что экологические экспедиции в Арктику стартовали в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 17 июля. Волонтёры из 32 регионов России и Казахстана отправились на мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный.

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