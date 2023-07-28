Психолог Сулим: настоящий друг способен радоваться чужому успеху

Кандидат психологических наук Софья Сулим назвала черты, которые отличают настоящих друзей от приятелей.

Настоящий друг ценит отношения, не ожидая ничего взамен, а в трудный период обязательно придёт на помощь, сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, друг познаётся не только в сложные периоды, но и в хорошие. Настоящий друг способен порадоваться чужому успеху и справиться с собственной завистью.

«Так что существуют два важных фактора: радуется ли он вашим успехам, не обесценивая их, а, наоборот, ценит и поддерживает, и готов ли он помочь действиями в сложных ситуациях», — резюмировала Сулим.

Ранее социальный психолог Александр Кичаев в беседе с телеканалом «360» рассказал, как романтические отношения влияют на самооценку человека.