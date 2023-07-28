Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о трудовом воспитании школьников.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что принятый сенаторами документ дополняет понятие «воспитание» составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон о трудовом воспитании учащихся в школах.

Министр просвещения России Сергей Кравцов положительно оценил закон о трудовом воспитании школьников.