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Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников

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Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о трудовом воспитании школьников.
Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что принятый сенаторами документ дополняет понятие «воспитание» составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон о трудовом воспитании учащихся в школах.

Министр просвещения России Сергей Кравцов положительно оценил закон о трудовом воспитании школьников.

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