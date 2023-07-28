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Военкора РИА Новости Журавлёва похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями

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Военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва, который погиб при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области 22 июля, похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями.
Военкора РИА Новости Журавлёва похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщило РИА Новости

Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров в центре Екатеринбурга.

Затем гроб с журналистом был отвезён на Широкореченское кладбище.

Во время похорон военнослужащие почётного эскорта осуществили тройной оружейный салют.

Церемония прощания с Журавлёвым собрала около 100 человек.

Президент России Владимир Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно.

Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

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