Военкора РИА Новости Журавлёва похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями

Военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва, который погиб при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области 22 июля, похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями.

РИА Новости

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Об этом сообщило РИА Новости. Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров в центре Екатеринбурга. Затем гроб с журналистом был отвезён на Широкореченское кладбище. Во время похорон военнослужащие почётного эскорта осуществили тройной оружейный салют. Церемония прощания с Журавлёвым собрала около 100 человек. Президент России Владимир Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно. Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.