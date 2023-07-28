Военкора РИА Новости Журавлёва похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями
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Об этом сообщило РИА Новости.
Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров в центре Екатеринбурга.
Затем гроб с журналистом был отвезён на Широкореченское кладбище.
Во время похорон военнослужащие почётного эскорта осуществили тройной оружейный салют.
Церемония прощания с Журавлёвым собрала около 100 человек.
Президент России Владимир Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно.
Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.