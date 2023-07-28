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У большинства россиян с водительскими правами нет желания купить авто

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Исследование, проведённое «Ситидрайв» и А2:Research, показало, что большинство россиян с водительскими правами (59%) не планируют покупку личного автомобиля.
У большинства россиян с водительскими правами нет желания купить авто
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Odilon Dimier

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, лишь 8% опрошенных планируют приобрести автомобиль.

Из тех, кто не собирается этого делать, 37% объясняют своё решение отсутствием времени на покупку и содержание транспортного средства, 20% останавливает высокая стоимость авто и затраты на его содержание, 12% смущают проблемы с парковкой.

При этом 43% владельцев авто признались, что готовы отказаться от своего автомобиля, если у них будет альтернатива.

Самыми удобными альтернативными сервисами респонденты считают каршеринг (35%), такси (33%) и долгосрочную аренду автомобиля (31%).

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

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