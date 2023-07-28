Совфед одобрил закон о дополнительных ограничениях допуска к гостайне
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Как пишет ТАСС, основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне становится проживание его или его близких родственников за границей, а также наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.
Также основанием для отказа в допуске к гостайне станет нарушение гражданином требований законодательства России о государственной тайне.
В конце мая следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.
Мужчина на протяжении около десяти лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной, а также имел доступ к данным особой важности.
После увольнения ему на пять лет ограничили право выезда за пределы России, с чем он под роспись был ознакомлен. Россиянин пренебрёг данной мерой и на машине выехал из страны.