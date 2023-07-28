В Калининградской области молодые люди часто меняют работу по причине маленькой зарплаты

В компании HeadHunter провели исследование и выяснили, что в Калининградской области 72% молодых специалистов переходят с одной работы на другую по причине маленькой зарплаты, а не из-за желания попробовать себя в разных профессиях.

Об этом сообщает «Янтарный край».

На втором месте среди причин частой смены работы — смутная карьерная перспектива.

При этом есть и те, кто остаётся на работе, которая им не нравится. 35% опрошенных опасаются, что не смогут найти место лучше, у 34% нет ресурсов на поиск новой работы.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию страховой компании «Росгосстрах» и hh.ru, 58% россиян были довольны своей первой работой, а 59% совмещали её с учёбой.