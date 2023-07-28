Совфед одобрил закон об аресте до 30 суток во время военного положения

Совет Федерации принял законопроект, по которому подозреваемый в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления может быть арестован на срок до 30 суток, если в стране действует военное положение.

Данный закон закреплён в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) Российской Федерации, передаёт ТАСС.

Если суд не избрал меру пресечения в этот срок, то подозреваемый должен быть освобождён.

На сегодняшний день по УПК до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Кроме того, законопроект увеличивает срок рассмотрения прокурором уголовного дела, которое поступило от дознавателя с обвинительным актом, с двух до пяти суток.

Ранее сенаторы Совфеда приняли закон о запрете выезда за пределы страны после вручения повестки.