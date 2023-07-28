Жители Петербурга тратят на домашних питомцев больше всех в России

Сервис «СберСпасибо» провёл исследование на базе аналитики транзакций 68 млн россиян, чтобы выяснить, жители каких крупных городов России больше остальных тратят на домашних животных.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным, наибольшая доля расходов приходится на жителей Санкт-Петербурга — они потратили более 200 млн бонусов с июля 2022 по июль 2023 года на покупку игрушек, лакомств, витаминов и прочих товаров для животных.

Жители Москвы за год потратили 83 млн бонусов, а жители Свердловской области — 23,8 млн.

Чаще всего покупателями являются люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.