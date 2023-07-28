Жители Петербурга тратят на домашних питомцев больше всех в России
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Согласно данным, наибольшая доля расходов приходится на жителей Санкт-Петербурга — они потратили более 200 млн бонусов с июля 2022 по июль 2023 года на покупку игрушек, лакомств, витаминов и прочих товаров для животных.
Жители Москвы за год потратили 83 млн бонусов, а жители Свердловской области — 23,8 млн.
Чаще всего покупателями являются люди в возрасте от 25 до 44 лет.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.