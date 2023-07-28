Узнать больше

Жители Петербурга тратят на домашних питомцев больше всех в России

Короткая ссылка
Сервис «СберСпасибо» провёл исследование на базе аналитики транзакций 68 млн россиян, чтобы выяснить, жители каких крупных городов России больше остальных тратят на домашних животных.
Жители Петербурга тратят на домашних питомцев больше всех в России
  • Gettyimages.ru
  • © Group4 Studio

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным, наибольшая доля расходов приходится на жителей Санкт-Петербурга — они потратили более 200 млн бонусов с июля 2022 по июль 2023 года на покупку игрушек, лакомств, витаминов и прочих товаров для животных.

Жители Москвы за год потратили 83 млн бонусов, а жители Свердловской области — 23,8 млн.

Чаще всего покупателями являются люди в возрасте от 25 до 44 лет. 

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить