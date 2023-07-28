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Внешнеторговый оборот Удмуртии с ЮАР и Гвинеей вырос в девять и три раза соответственно

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За 2022 год внешнеторговый оборот Удмуртии с ЮАР и Гвинеей вырос в девять и три раза соответственно по сравнению с 2021 годом.
Внешнеторговый оборот Удмуртии с ЮАР и Гвинеей вырос в девять и три раза соответственно
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Исполняющий обязанности постоянного представителя главы региона Константин Сунцов на саммите Россия — Африка заявил, что Удмуртия будет поддерживать своих бизнесменов для развития отношений с африканскими странами.

«Пока наше сотрудничество со странами Африки ограничивается по большей части Египтом и Суданом», — добавил Сунцов.

Однако, по его словам, в 2022 году внешнеторговый оборот Удмуртии с ЮАР и Гвинеей вырос в девять и три раза по сравнению с 2021 годом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.

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