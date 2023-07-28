В ХМАО осудили юриста по факту хищения 13 млн рублей у своих клиентов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.
Уточняется, что с мая 2015 года по июль 2020-го подсудимая с целью хищения денежных средств предлагала юридические услуги. При получении денег взятые на себя обязательства юрист не выполнила. В результате пострадали 34 человека.
Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего генерального директора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня к пяти годам колонии строгого режима за получение взяток.