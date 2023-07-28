В ХМАО осудили юриста по факту хищения 13 млн рублей у своих клиентов

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа осудили владелицу юридической фирмы, которая обманом присвоила себе 13 млн рублей. Ей назначили наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Уточняется, что с мая 2015 года по июль 2020-го подсудимая с целью хищения денежных средств предлагала юридические услуги. При получении денег взятые на себя обязательства юрист не выполнила. В результате пострадали 34 человека.

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего генерального директора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня к пяти годам колонии строгого режима за получение взяток.