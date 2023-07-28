Совфед одобрил закон об ограничении участия иностранцев в капитале новостных агрегаторов

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов России.

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, более 50% голосующих акций, составляющих уставной капитал этого агрегатора, должно принадлежать российским лицам.

Уточняется, что владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.