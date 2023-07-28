Узнать больше

Совфед одобрил закон об ограничении участия иностранцев в капитале новостных агрегаторов

Короткая ссылка
Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов России.
Совфед одобрил закон об ограничении участия иностранцев в капитале новостных агрегаторов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, более 50% голосующих акций, составляющих уставной капитал этого агрегатора, должно принадлежать российским лицам.

Уточняется, что владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить