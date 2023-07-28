Специалист Ветерков дал советы по сохранению мотивации на работе летом

Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков дал советы, как сохранить мотивацию, работая летом.

В жаркую погоду нужно стараться не перерабатывать, сообщил специалист в беседе с Life.ru.

Чтобы не было ощущения, что лето проходит мимо, стоит обогатить выходные интересными событиями — походами в кино, музеи, на экскурсии, встречами с друзьями.

«Если вы трудитесь на улице, выбирайте для работы утреннее или вечернее время, когда не так жарко. Также делайте перерывы на 10—15 минут в тени, так вы будете меньше уставать», — сказал эксперт.

Также Ветерков посоветовал в жару носить лёгкую одежду из натуральных тканей и головной убор, пить достаточное количество воды, использовать солнцезащитный крем.

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса «Работа.ру», 23% россиян хотели бы получить повышение зарплаты этим летом.