Врач Демьяновская: передозировка витамином А может привести к неврологическим нарушениям
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В беседе с «Газетой.Ru» врач посоветовала не принимать витамины без назначения специалиста.
По её словам, избыточное употребление витамина D может приводить к нарушениям работы почек и сосудов.
Демьяновская отметила также, что передозировка витамином А может спровоцировать неврологические нарушения (головную боль, сонливость и раздражительность).
Избыточное употребление витамина C может привести к развитию мочекаменной болезни.
По словам врача, передозировка витамином В6 также влияет на неврологические нарушения: онемение и судороги в руках и ногах, а также нарушение сна.
Ранее врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала принимать витамин D в пасмурную погоду.