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Врач Демьяновская: передозировка витамином А может привести к неврологическим нарушениям

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Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как передозировка тем или иным витамином может быть вредна для организма.
Врач Демьяновская: передозировка витамином А может привести к неврологическим нарушениям
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Rogers

В беседе с «Газетой.Ru» врач посоветовала не принимать витамины без назначения специалиста.

По её словам, избыточное употребление витамина D может приводить к нарушениям работы почек и сосудов.

Демьяновская отметила также, что передозировка витамином А может спровоцировать неврологические нарушения (головную боль, сонливость и раздражительность).

Избыточное употребление витамина C может привести к развитию мочекаменной болезни.

По словам врача, передозировка витамином В6 также влияет на неврологические нарушения: онемение и судороги в руках и ногах, а также нарушение сна. 

Ранее врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала принимать витамин D в пасмурную погоду.

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