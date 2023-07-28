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Из лагеря Удмуртии госпитализировали 16 детей с признаками острой кишечной инфекции

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Из лагеря «Юность» Республики Удмуртия госпитализировали в инфекционное отделение воткинской городской больницы 16 детей с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ).
Из лагеря Удмуртии госпитализировали 16 детей с признаками острой кишечной инфекции
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Соколову.

Она уточнила, что на данный момент четверо детей находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё 12 — в лёгкой.

«Ещё пять детей, состояние которых оценивается как удовлетворительное, находятся на амбулаторном лечении», — отметила замминистра.

Также, по её словам, трое взрослых проходят амбулаторное лечение с признаками ОКИ.

Ранее сообщалось, что признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере в Удмуртии, в том числе у 20 несовершеннолетних.

Также сообщалось, что в Тамбове 17 человек, в том числе дети, отравились едой из суши-бара.

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