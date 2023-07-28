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Половина россиян берут с собой в отпуск лишь необходимые вещи

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Совместное исследование SOKOLOV и YouTravel.Me показало, что половина россиян (50%) берут с собой в отпуск лишь те вещи, которые будут им необходимы.
Половина россиян берут с собой в отпуск лишь необходимые вещи
  • Gettyimages.ru
  • © CentralITAlliance

Об этом сообщает «Газета.Ru».

При этом 19% признались, что пытаются увезти с собой в отпуск «примерно всё».

Порядка половины россиян (45%) предпочитают собираться в отпуск заранее — за один-два месяца, а 35% — всегда отправляются в путешествие спонтанно.

19% опрошенных признались, что берут с собой самые дорогие украшения и большие суммы денег.

Кроме того, перед отпуском четверть россиян тратят на покупки до 10 тыс. рублей, 22% — до 20 тыс. рублей, а 7% — свыше 30 тыс. рублей.

Ранее RT сообщал, что, согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, россияне смогут с наибольшей выгодой забронировать номер в отеле до конца лета в Египте, Вьетнаме и Азербайджане.

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