Камерун, Кения и Гайана стали самыми популярными необычными местами отдыха россиян

Генеральный директор OZON Travel Михаил Осин сообщил, что самыми популярными необычными местами отдыха россиян стали Камерун, Кения и Гайана.

«Все эти места — либо малые города в популярных у туристов странах, куда чаще доезжают из столиц, либо экзотические локации, где пока не развит турпоток из России, поэтому поездки именно туда выбирают единичные путешественники», — отметил Осин в беседе с «Известиями».

Уточняется, что в рейтинг необычных стран для отдыха вошли Яунде (столица Камеруна), Укунда (Кения), Джорджтаун (столица Гайаны), а также Арба-Мынч (Эфиопия).

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.