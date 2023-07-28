Врач Вялов посоветовал воздержаться от купания на полный желудок

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему не рекомендуется плавать сразу после еды.

У человека после того, как он поел, меняется кровенаполнение органов: во время плавания кровью должны в большей степени наполняться мышцы, тогда как сразу после еды кровью в большей степени наполняется кишечник, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

«То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами», — отметил Вялов.

Также, по его словам, если диафрагма и межрёберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки.

По словам врача, плавать можно только через полтора — два часа после приёма пищи.

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