Врач Вялов посоветовал воздержаться от купания на полный желудок
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У человека после того, как он поел, меняется кровенаполнение органов: во время плавания кровью должны в большей степени наполняться мышцы, тогда как сразу после еды кровью в большей степени наполняется кишечник, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.
«То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами», — отметил Вялов.
Также, по его словам, если диафрагма и межрёберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки.
По словам врача, плавать можно только через полтора — два часа после приёма пищи.
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