Узнать больше

Специалист Санина рекомендовала просить повышения в конце лета или начале осени

Короткая ссылка
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, как выбрать момент для того, чтобы попросить повышения по должности или зарплаты.
Специалист Санина рекомендовала просить повышения в конце лета или начале осени
  • Gettyimages.ru
  • © Hirurg

В беседе с «Известиями» эксперт рассказала, что просить повышения стоит в конце лета или начале осени, перед тем, как в компании начнут определяться с бюджетом на новый финансовый год.

Кроме того, Санина советует с таким вопросом подходить с утра, чтобы у начальства не было большого количества вопросов и встреч, и в пятницу, чтобы было больше времени обдумать. 

По словам эксперта, при такой просьбе лучше ссылаться на свои достижения, успехи и навыки в работе. Санина не рекомендует сравнивать себя и своих коллег, а также рассказывать о своих выросших тратах.

Ранее Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в июле, августе и октябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить