Специалист Санина рекомендовала просить повышения в конце лета или начале осени

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, как выбрать момент для того, чтобы попросить повышения по должности или зарплаты.

В беседе с «Известиями» эксперт рассказала, что просить повышения стоит в конце лета или начале осени, перед тем, как в компании начнут определяться с бюджетом на новый финансовый год.

Кроме того, Санина советует с таким вопросом подходить с утра, чтобы у начальства не было большого количества вопросов и встреч, и в пятницу, чтобы было больше времени обдумать.

По словам эксперта, при такой просьбе лучше ссылаться на свои достижения, успехи и навыки в работе. Санина не рекомендует сравнивать себя и своих коллег, а также рассказывать о своих выросших тратах.

Ранее Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в июле, августе и октябре.