В Кургане раскрыли причины возгорания, повлёкшего смерть пациента в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Следователи установили, что в одной из палат терапевтического отделения районной больницы по причине аварийного пожароопасного режима работы подвесного светильника произошло возгорание.
Сотрудники Щучанской ЦРБ не успели вовремя оказать помощь пострадавшему и не смогли предупредить о возгорании пожарных.
Материалы расследования направлены в суд.
Ранее сообщалось о пожаре, который произошёл в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге 6 июля. Всех находящихся в здании срочно эвакуировали.