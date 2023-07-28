В Кургане раскрыли причины возгорания, повлёкшего смерть пациента в больнице

Сотрудники СУ СКР по Курганской области завершили расследование смерти пациента Щучанской центральной районной больницы (ЦРБ) 5 октября 2022 года. По данным следствия, возгорание в палате, повлёкшее смерть человека, произошло по причине нарушения техники пожарной безопасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Следователи установили, что в одной из палат терапевтического отделения районной больницы по причине аварийного пожароопасного режима работы подвесного светильника произошло возгорание.

Сотрудники Щучанской ЦРБ не успели вовремя оказать помощь пострадавшему и не смогли предупредить о возгорании пожарных.

Материалы расследования направлены в суд.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошёл в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге 6 июля. Всех находящихся в здании срочно эвакуировали.