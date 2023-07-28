Владелец «Баден-Бадена» закрывает «Шарташ Пляж» в Екатеринбурге
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что соответствующий шаг связан с судебным решением, предписывающим ограничить эксплуатацию объекта. Владелец объекта считает, что это в свою очередь ведёт к потере возможности предоставлять качественные услуги.
«Приняли решение о приостановке деятельности, чтобы решить все необходимые юридические вопросы», — заявили в компании.
Вместе с этим в пресс-службе отметили, что, когда будут сняты все ограничения, пляж продолжит свою работу.