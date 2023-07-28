Узнать больше

В Совфеде рассмотрят поправки о защите трудовых прав педагогов российских вузов

Короткая ссылка
Первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в Трудовой кодекс внесут поправки, согласно которым с нового учебного года будет запрещено заключать с преподавателями высших учебных заведений России контракты сроком менее одного года.
В Совфеде рассмотрят поправки о защите трудовых прав педагогов российских вузов
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Поправки планируется вынести на обсуждение Совета Федерации 28 июля.

Ранее краткосрочные контракты не давали преподавателям уверенности в завтрашнем дне, кроме того, зачастую им приходилось сталкиваться с манипуляциями со стороны руководства учебных заведений, сообщила Рукавишникова в беседе с «Парламентской газетой».

По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко были разработаны соответствующие поправки и направлены в Госдуму.

Их суть в том, что с педагогами высших учебных заведений нельзя заключать контракты сроком менее одного года — либо на срок не менее трёх лет, либо бессрочные. В случае принятия закона он вступит в силу уже с сентября 2023 года.

«Могу сказать, что в педагогическом сообществе эти поправки ждали с нетерпением — новые нормы исключат произвол в отношении преподавателей, серьёзно укрепят их права и гарантии», — подчеркнула сенатор.

Ранее первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить