В Совфеде рассмотрят поправки о защите трудовых прав педагогов российских вузов

Первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в Трудовой кодекс внесут поправки, согласно которым с нового учебного года будет запрещено заключать с преподавателями высших учебных заведений России контракты сроком менее одного года.

Поправки планируется вынести на обсуждение Совета Федерации 28 июля.

Ранее краткосрочные контракты не давали преподавателям уверенности в завтрашнем дне, кроме того, зачастую им приходилось сталкиваться с манипуляциями со стороны руководства учебных заведений, сообщила Рукавишникова в беседе с «Парламентской газетой».

По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко были разработаны соответствующие поправки и направлены в Госдуму.

Их суть в том, что с педагогами высших учебных заведений нельзя заключать контракты сроком менее одного года — либо на срок не менее трёх лет, либо бессрочные. В случае принятия закона он вступит в силу уже с сентября 2023 года.

«Могу сказать, что в педагогическом сообществе эти поправки ждали с нетерпением — новые нормы исключат произвол в отношении преподавателей, серьёзно укрепят их права и гарантии», — подчеркнула сенатор.

Ранее первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.