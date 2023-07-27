Путин поприветствовал участников молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

«Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремлённую, открытую, готовую к большим свершениям молодёжь: ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны», — говорится в послании главы государства.

Президент пожелал участникам «Территории смыслов» интересного общения, вдохновения и удачи.

Как отметили организаторы форума, на мероприятии собрались участники с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем и приобретать новые знания.

«Насыщенная образовательная программа, классные гости, прекрасные наставники, лучшие практики — знания и богатый практический опыт обещаем. И да, присоединяемся к пожеланиям президента: интересного общения, вдохновения, единомышленников и поддержки для реализации важных, значимых и классных идей», — сообщила пресс-служба «Территории смыслов».

В августе прошлого года в рамках форума «Территория смыслов» прошла стратегическая сессия «Народов много — Родина одна».