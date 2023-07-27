Узнать больше

Путин поприветствовал участников молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

«Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремлённую, открытую, готовую к большим свершениям молодёжь: ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны», — говорится в послании главы государства.

Президент пожелал участникам «Территории смыслов» интересного общения, вдохновения и удачи.

Как отметили организаторы форума, на мероприятии собрались участники с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем и приобретать новые знания.

«Насыщенная образовательная программа, классные гости, прекрасные наставники, лучшие практики — знания и богатый практический опыт обещаем. И да, присоединяемся к пожеланиям президента: интересного общения, вдохновения, единомышленников и поддержки для реализации важных, значимых и классных идей», — сообщила пресс-служба «Территории смыслов».

В августе прошлого года в рамках форума «Территория смыслов» прошла стратегическая сессия «Народов много — Родина одна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить