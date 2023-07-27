Тюменские предприятия примут участие в Агропромышленной выставке УрФО

В Агропромышленной выставке Уральского федерального округа примут участие более 30 предприятий Тюменской области.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Выставка состоится в Челябинске в конце сентября.

«Тюменские производители отличаются профессиональным, но при этом креативным и творческим подходом к работе и ежегодно придумывают и выпускают новые виды продукции. Только за 2022 год ассортимент тюменских продуктов питания увеличился более чем на 60 новинок», — заявили в региональном департаменте АПК.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае собраны первые 430 т урожая бахчевых культур.