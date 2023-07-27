В Калининградской области отменили режимы ЧС по засухе и COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В области завершили работы по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера, введённой в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га из-за почвенной засухи.
Что касается COVID-19, то эпидемиологическая ситуация на территории региона характеризуется низким уровнем заболеваемости и тяжести.
Ранее в Авиалесоохране прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах.