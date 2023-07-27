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Участники саммита Россия — Африка обсудили вопрос транспортного коридора «Север — Юг»

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Участники дискуссии «Новые логистические маршруты Россия — Африка» обсудили транспортный коридор «Север — Юг».
Участники саммита Россия — Африка обсудили вопрос транспортного коридора «Север — Юг»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере».

В частности, была высказана идея, что Россия может создать масштабный транспортный коридор от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.

«Это партнёрство имеет огромный потенциал для сторон. Оно может стать важным катализатором для устойчивого экономического роста и социально-экономического развития в регионе», — заявил президент Российской академия транспорта Александр Мишарин.

Дискуссия прошла в рамках саммита Россия — Африка.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов выразил мнение, что проведение саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге опровергает мир об изолированности нашей страны.

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