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Участниками проекта «Лето моей карьеры» в Москве стали более 800 подростков

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Участниками профориентационного проекта «Лето моей карьеры» в Москве стали более 800 подростков, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Участниками проекта «Лето моей карьеры» в Москве стали более 800 подростков

Об этом сообщает НСН.

Как отметила Ракова, школьники смогли получить первый практический опыт, развили личностные навыки и возможности, поняли принципы работы в команде.

Программа включала лекции, тренинги и деловые игры. Участники занимались нетворкингом, выполняли домашние задания.

Ранее сообщалось, что в Московской области учителя, подготовившие двух и более стобалльников по ЕГЭ, получат выплату в размере 150 тыс. рублей.

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