Суд на десять суток арестовал мужчину, угрожавшего хозяевам домашних животных в ЖК в Москве

Суд на десять суток арестовал мужчину, угрожавшего хозяевам домашних питомцев в ЖК «Матч Поинт» в Москве, по административной статье о мелком хулиганстве.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда столицы.

В сообщении говорится, что суд признал Ислама Осмаева виновным по ч. 2 ст. 20.1 УК России (мелкое хулиганство).

Ранее появилось видео, на котором мужчина заявляет, что «его люди» будут поджидать собачников, которым якобы нельзя проходить с питомцами через двор.

27 июля пострадавшая в конфликте модель Мика заявила RT, что полиция, убедившись, что во дворе московского ЖК «Матч Поинт» спокойно и владельцам собак никто не угрожает, уехала. По её словам, после этого на территории ЖК вновь появились неизвестные люди, однако никто из них не пристаёт к жильцам.

Ранее в МВД сообщили RT, что полиция составила административный протокол о мелком хулиганстве после того, как мужчина в Москве угрожал жителям ЖК «Матч Поинт».