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«Ростсельмаш» заявил о планах поставить в Африку 400 комбайнов и тракторов за пять лет

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«Ростсельмаш» планирует поставить в страны Африки около 400 комбайнов и тракторов в следующие пять лет.
«Ростсельмаш» заявил о планах поставить в Африку 400 комбайнов и тракторов за пять лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на презентацию главы компании, президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина на форуме Россия — Африка.

В настоящее время компания поставляет технику в восемь африканских стран. Как отметил Бабкин, в советское время поставки осуществлялись в десятки государств континента. В настоящее время «Ростсельмаш» постепенно возвращается на рынок Африки.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал об успешном старте саммита Россия — Африка 27 июля.

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