«Ростсельмаш» заявил о планах поставить в Африку 400 комбайнов и тракторов за пять лет
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на презентацию главы компании, президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина на форуме Россия — Африка.
В настоящее время компания поставляет технику в восемь африканских стран. Как отметил Бабкин, в советское время поставки осуществлялись в десятки государств континента. В настоящее время «Ростсельмаш» постепенно возвращается на рынок Африки.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал об успешном старте саммита Россия — Африка 27 июля.