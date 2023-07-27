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Хирург Умнов: употребление мяса с кровью может спровоцировать некоторые заболевания

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, как употребление мяса с кровью может сказаться на здоровье.
Хирург Умнов: употребление мяса с кровью может спровоцировать некоторые заболевания
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» хирург объяснил, что риск сохранения в мясе неполной степени прожарки некоторых бактерий повышается. Поэтому такое мясо может стать источником бактериальных инфекций или паразитов.

По словам Умнова, длительное употребление такого мяса даже при отсутствии бактерий или гельминтов может стать причиной подагры и мочекаменной болезни.

Хирург советует покупать свежее мясо в проверенных местах, а также хорошо прожаривать при приготовлении.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала употреблять примерно 50 г сыра в день.

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