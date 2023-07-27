Невролог Малыгина предупредила о риске мигреней у водителей на фоне переутомления
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«Разовое и систематическое превышение допустимого времени непрерывного вождения негативно отражается на работе внутренних органов и на нервной системе», — объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, переутомление может привести к развитию гипертонии и мигрени.
Частое явление у водителей на фоне переутомления — миокимия век — кратковременные подёргивания круговой мышцы глаза. Это состояние может длиться в течение нескольких месяцев, заключила Малыгина.
По сообщениям НСН, в мае в парках столицы открылись павильоны «Здоровая Москва».