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Невролог Малыгина предупредила о риске мигреней у водителей на фоне переутомления

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Врач-невролог клиники «Медси» на Ленинском проспекте Инна Малыгина рассказала, что длительное вождение автомобиля без отдыха может привести к развитию ряда неврологических заболеваний.
Невролог Малыгина предупредила о риске мигреней у водителей на фоне переутомления
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«Разовое и систематическое превышение допустимого времени непрерывного вождения негативно отражается на работе внутренних органов и на нервной системе», — объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, переутомление может привести к развитию гипертонии и мигрени.

Частое явление у водителей на фоне переутомления — миокимия век — кратковременные подёргивания круговой мышцы глаза. Это состояние может длиться в течение нескольких месяцев, заключила Малыгина.

По сообщениям НСН, в мае в парках столицы открылись павильоны «Здоровая Москва».

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