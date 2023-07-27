В Подмосковье услугой сопровождения беременности воспользовались почти 44 тысячи женщин

В Московской области услугой индивидуального сопровождения беременности воспользовались свыше 43,6 тыс. женщин. Услуга доступна всем беременным пациенткам региона, которые встали на учёт.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Уточняется, что специальный сотрудник, закреплённый за беременной, помогает записываться на приём к врачам и на скрининг.

«Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер», — цитирует издание слова первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой.

Ранее НСН сообщала, что Минздрав опубликовал проект об учёте препаратов для прерывания беременности.