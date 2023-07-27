В Подмосковье услугой сопровождения беременности воспользовались почти 44 тысячи женщин
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Уточняется, что специальный сотрудник, закреплённый за беременной, помогает записываться на приём к врачам и на скрининг.
«Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер», — цитирует издание слова первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой.
Ранее НСН сообщала, что Минздрав опубликовал проект об учёте препаратов для прерывания беременности.