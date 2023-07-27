Номинальная зарплата в Ставропольском крае выросла на 13% за полгода

В Ставропольском крае рост номинальной заработной платы за первые шесть месяцев 2023 года составил 13%, реальной — 5%. Размер средней зарплаты составил 42,5 тыс. рублей.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора.

«Главной задачей социально-экономического развития Ставрополья, которую ставит перед нами губернатор, остаётся рост реальных доходов населения», — заявил замминистра экономического развития региона Антон Доронин.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области средняя номинальная зарплата в январе — мае поднялась на 23,3%.