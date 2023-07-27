Номинальная зарплата в Ставропольском крае выросла на 13% за полгода
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора.
«Главной задачей социально-экономического развития Ставрополья, которую ставит перед нами губернатор, остаётся рост реальных доходов населения», — заявил замминистра экономического развития региона Антон Доронин.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области средняя номинальная зарплата в январе — мае поднялась на 23,3%.