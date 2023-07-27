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В Тюмени наградили работавших в новых регионах медиков

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В Тюмени наградили медицинских работников, которые оказывали помощь жителям новых регионов.
В Тюмени наградили работавших в новых регионах медиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов и руководитель исполкома партии, председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова вручили медицинским работникам благодарственные письма и подарки.

При этом медики поделились своим опытом работы.

Так, например, старшая медсестра неврологического отделения ОКБ №2 Лариса Чикирева помогала жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в общей сложности пять месяцев. При этом она отметила, что в отдельных поселениях Запорожской области люди из-за предрассудков боялись приводить детей на лечение.

По её словам, в Донецке было опасно перемещаться и детей на лечение привозили централизованно.

Медики отметили, что часто в больницах новых регионов не хватало оборудования или материалов.

Руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терёхин заявил, что готов купить недостающие средства в больницы, где работали тюменские врачи.

Ранее сообщалось, что специалисты предприятия Удмуртии построили детскую площадку в посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики (ЛНР).

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