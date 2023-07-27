Экономист Беляев прокомментировал закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик и эксперт «Ассоциации развития финансовой грамотности» Михаил Беляев рассказал о целях закона о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.

«То, что переводится без комиссии между своими счетами, — это хорошо, потому что нонсенс — переводить свои собственные деньги с одного счёта на другой и ещё что-то платить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, закон больше направлен на бизнес, поскольку распространена практика, согласно которой многие легальные точки просят расплачиваться с ними наличными или через смартфон.

«Я подозреваю, что эти деньги попадают на специальный личный счёт, а потом решается, какие деньги нужно перевести на счёт компании, чтобы всё выглядело легально», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы приняли законопроект, который позволяет гражданам без комиссии переводить между своими счетами денежные средства в разных банках до 30 млн рублей в месяц.