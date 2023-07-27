Узнать больше

Экономист Беляев прокомментировал закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик и эксперт «Ассоциации развития финансовой грамотности» Михаил Беляев рассказал о целях закона о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.
Экономист Беляев прокомментировал закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц
  • РИА Новости

«То, что переводится без комиссии между своими счетами, — это хорошо, потому что нонсенс — переводить свои собственные деньги с одного счёта на другой и ещё что-то платить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, закон больше направлен на бизнес, поскольку распространена практика, согласно которой многие легальные точки просят расплачиваться с ними наличными или через смартфон.

«Я подозреваю, что эти деньги попадают на специальный личный счёт, а потом решается, какие деньги нужно перевести на счёт компании, чтобы всё выглядело легально», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы приняли законопроект, который позволяет гражданам без комиссии переводить между своими счетами денежные средства в разных банках до 30 млн рублей в месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить