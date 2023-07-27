Иммунолог Суворова: кожный зуд и покраснения могут быть симптомами аллергии на солнце

Врач-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова перечислила симптомы аллергии на солнце, а также назвала средства, которые помогут их облегчить.

Основными симптомами аллергии на солнце являются зуд и покраснения на коже, а также дискомфорт при нахождении под солнечными лучами, сообщила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, не исключено и появление волдырей, вздутия пострадавших участков кожи.

«Основываясь на этих факторах, следует подбирать и лечение — наружно ГКС (глюкокортикостероиды. — RT) или ингибиторы пимекролимуса, антигистаминные препараты внутрь, в тяжёлых случаях ГКС — системно (внутривенно или внутримышечно)», — отметила Суворова.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что антигистаминные препараты и сорбенты помогут при обострении аллергических реакций.