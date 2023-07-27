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Мавритания планирует наладить сотрудничество с Татарстаном

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Премьер-министр Мавритании Мохаммед Ульд Билал намерен предложить бизнесу своей страны наладить сотрудничество с Республикой Татарстан.

Об этом сообщает «Реальное время».

Кроме того, премьер-министр Мавритании также добавил, что бизнес африканской страны изучит возможности Татарстана, а также примет участие в KazanForum.

«Отношения России со странами Африки всегда оставались тёплыми и развивались в конструктивном русле», — отметил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Отмечается, что республика готова внести свой вклад в развитие отношений между странами Африки и Россией — есть потенциал для развития связей в областях энергетики, машиностроения, медицины и фармацевтики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в Африку вырос за последние два года в 2,6 раза.

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