Диетолог Соломатина: 50 граммов сыра в день принесут пользу организму
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Норма потребления сыра — где-то 50 граммов в день», — объяснила Соломатина.
По мнению специалиста, сыр богат кальцием и белками, которые полезны для костей и всего организма в целом.
Также сыр является источником витамина D и аминокислоты триптофан, которая предотвращает возрастные заболевания и обеспечивает хорошее настроение.
«Сыр содержит триптофан. Это аминокислота, из которой производятся мелатонин и серотонин», — уточнила врач.
Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова назвала яйца и творог самыми полезными продуктами для завтрака.