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В OZON рассказали подробности о проекте по трудоустройству осуждённых

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В пресс-службе OZON рассказали подробности о проекте «OZON без осуждения». Как отметили в компании, участвовать будут только те заключённые, которым назначили мягкий вид наказания, то есть они не находятся под конвоем и могут самостоятельно добираться до места работы.
В OZON рассказали подробности о проекте по трудоустройству осуждённых
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru в своём Telegram-канале.

В OZON также уточнили, что осуждённые будут заниматься только упаковкой товаров и обработкой возвратного потока. На ПВЗ и курьерами они работать не будут.

Не будет у них и доступа к данным о получателях, заявили в компании.

Проект носит социальный характер.

Ранее сообщалось, что ретейлер OZON до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания.

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