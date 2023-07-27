В OZON рассказали подробности о проекте по трудоустройству осуждённых

В пресс-службе OZON рассказали подробности о проекте «OZON без осуждения». Как отметили в компании, участвовать будут только те заключённые, которым назначили мягкий вид наказания, то есть они не находятся под конвоем и могут самостоятельно добираться до места работы.

Об этом сообщает sovainfo.ru в своём Telegram-канале.

В OZON также уточнили, что осуждённые будут заниматься только упаковкой товаров и обработкой возвратного потока. На ПВЗ и курьерами они работать не будут.

Не будет у них и доступа к данным о получателях, заявили в компании.

Проект носит социальный характер.

Ранее сообщалось, что ретейлер OZON до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания.