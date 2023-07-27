В OZON рассказали подробности о проекте по трудоустройству осуждённых
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru в своём Telegram-канале.
В OZON также уточнили, что осуждённые будут заниматься только упаковкой товаров и обработкой возвратного потока. На ПВЗ и курьерами они работать не будут.
Не будет у них и доступа к данным о получателях, заявили в компании.
Проект носит социальный характер.
Ранее сообщалось, что ретейлер OZON до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания.