Узнать больше

На набережной ижевского пруда в День ВМФ состоится торжественное построение

Короткая ссылка
В Ижевске 30 июля состоится празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ), в рамках которого от Сквера Победы до набережной пройдёт колонна моряков. Позже пройдёт торжественная часть — построение по флотам и подъём флага.
На набережной ижевского пруда в День ВМФ состоится торжественное построение
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что в городе временно будет ограничено движение транспорта.

В рамках мероприятия также состоится концерт. Все желающие смогут поучаствовать в том числе в соревнованиях по поднятию гири, перетягиванию каната.

Ранее сообщалось, что II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» состоится в Тульском кремле 25—27 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить