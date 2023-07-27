На набережной ижевского пруда в День ВМФ состоится торжественное построение
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Уточняется, что в городе временно будет ограничено движение транспорта.
В рамках мероприятия также состоится концерт. Все желающие смогут поучаствовать в том числе в соревнованиях по поднятию гири, перетягиванию каната.
Ранее сообщалось, что II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» состоится в Тульском кремле 25—27 августа.