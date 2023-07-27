На набережной ижевского пруда в День ВМФ состоится торжественное построение

В Ижевске 30 июля состоится празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ), в рамках которого от Сквера Победы до набережной пройдёт колонна моряков. Позже пройдёт торжественная часть — построение по флотам и подъём флага.

РИА Новости