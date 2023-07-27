Узнать больше

Пасечник: за время конфликта в Донбассе в ЛНР погибли 58 детей

Короткая ссылка
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 58 детей погибли в Луганской Народной Республике за время конфликта в Донбассе с 2014 года.
Пасечник: за время конфликта в Донбассе в ЛНР погибли 58 детей
  • РИА Новости

«Девять лет жители Донбасса несут эту невыразимую скорбь, живут в ежедневном страхе за своих детей. Страхе, который вместе с пушками и танками принёс на нашу землю киевский режим. С 2014 года на территории Донбасса погибло как минимум 286 детей, имена 58 в этом списке — маленьких жителей Луганской Народной Республики», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что скорбный список детей, убитых киевским режимом, продолжает пополняться — с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить