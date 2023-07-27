Пасечник: за время конфликта в Донбассе в ЛНР погибли 58 детей

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 58 детей погибли в Луганской Народной Республике за время конфликта в Донбассе с 2014 года.

«Девять лет жители Донбасса несут эту невыразимую скорбь, живут в ежедневном страхе за своих детей. Страхе, который вместе с пушками и танками принёс на нашу землю киевский режим. С 2014 года на территории Донбасса погибло как минимум 286 детей, имена 58 в этом списке — маленьких жителей Луганской Народной Республики», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что скорбный список детей, убитых киевским режимом, продолжает пополняться — с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.