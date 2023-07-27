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Стоматолог Рындина напомнила, что газировки и энергетики разрушают зубы

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Врач-стоматолог общей практики Таисия Рындина перечислила самые опасные для здоровья зубов продукты и напитки.
Стоматолог Рындина напомнила, что газировки и энергетики разрушают зубы
  • Gettyimages.ru

Это прежде всего газированные, сладкие напитки и напитки с высокой кислотностью: энергетики, газировки, соки, сообщила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, употребление таких напитков чревато разрушением поверхности зубов и кариесом.

Наряду с этим, вредной для зубов является как слишком жёсткая, так и очень мягкая пища, особенно богатая углеводами, предупредила Рындина.

Стоматолог рекомендовала почаще есть свежие фрукты и овощи, а из напитков предпочтение отдавать простой негазированной воде.

Ранее, как передавал сайт «Утро.ру», гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла секрет увеличения груди без помощи хирурга.

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