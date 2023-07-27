Узнать больше

Врач Казеннов: рентген лёгких допустимо делать 6—11 раз в год

Короткая ссылка
Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Антон Казеннов рассказал, сколько раз в год можно без последствий для здоровья делать рентген лёгких и флюорографию.
Врач Казеннов: рентген лёгких допустимо делать 6—11 раз в год
  • Gettyimages.ru

Годовой нормой облучения считается 1 мЗв (микрозиверт. — RT). А одно исследование рентгена лёгких в двух проекциях — от 0,09 до 0,18 мЗв. Таким образом, от шести до 11 раз в год можно безопасно проходить это обследование, объяснил врач в беседе с РИАМО.

Он отметил, что объём любых рентгенологических исследований проводится при учёте ранее полученной дозы в мЗв.

При этом флюорографию (ФЛГ) — скрининговое исследование — можно делать чаще.

«Доза при одном исследовании — не более 0,05 мЗв. Его можно делать чаще, но качество снимка низкое. Для скрининга ФЛГ сейчас почти не применяется», — добавил Казеннов.

НСН сообщала, что в мае в парках столицы открылись павильоны «Здоровая Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить