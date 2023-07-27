Врач Казеннов: рентген лёгких допустимо делать 6—11 раз в год
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Годовой нормой облучения считается 1 мЗв (микрозиверт. — RT). А одно исследование рентгена лёгких в двух проекциях — от 0,09 до 0,18 мЗв. Таким образом, от шести до 11 раз в год можно безопасно проходить это обследование, объяснил врач в беседе с РИАМО.
Он отметил, что объём любых рентгенологических исследований проводится при учёте ранее полученной дозы в мЗв.
При этом флюорографию (ФЛГ) — скрининговое исследование — можно делать чаще.
«Доза при одном исследовании — не более 0,05 мЗв. Его можно делать чаще, но качество снимка низкое. Для скрининга ФЛГ сейчас почти не применяется», — добавил Казеннов.
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