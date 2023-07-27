Врач Казеннов: рентген лёгких допустимо делать 6—11 раз в год

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Антон Казеннов рассказал, сколько раз в год можно без последствий для здоровья делать рентген лёгких и флюорографию.

Годовой нормой облучения считается 1 мЗв (микрозиверт. — RT). А одно исследование рентгена лёгких в двух проекциях — от 0,09 до 0,18 мЗв. Таким образом, от шести до 11 раз в год можно безопасно проходить это обследование, объяснил врач в беседе с РИАМО.

Он отметил, что объём любых рентгенологических исследований проводится при учёте ранее полученной дозы в мЗв.

При этом флюорографию (ФЛГ) — скрининговое исследование — можно делать чаще.

«Доза при одном исследовании — не более 0,05 мЗв. Его можно делать чаще, но качество снимка низкое. Для скрининга ФЛГ сейчас почти не применяется», — добавил Казеннов.

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