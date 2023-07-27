На спортивных играх «Дети Приморья» спортсмены из края получили 48 золотых медалей
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Об этом сообщает zr.media.
В спортивных играх приняли участие дети из Приморского края, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Республики Беларусь и китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян.
Также представители оргкомитета выразили благодарность за поддержку официальному партнёру — компании «Роснефть».
Ранее генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, что соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.