На спортивных играх «Дети Приморья» спортсмены из края получили 48 золотых медалей

На первых международных спортивных играх «Дети Приморья» спортсмены из края получили 163 медали, из них 48 золотых, 46 серебряных и 69 бронзовых.

Об этом сообщает zr.media.

В спортивных играх приняли участие дети из Приморского края, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Республики Беларусь и китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян.

Также представители оргкомитета выразили благодарность за поддержку официальному партнёру — компании «Роснефть».

Ранее генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, что соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.