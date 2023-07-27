В правительстве Карелии появилось новое министерство
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Об этом сообщает karelinform.ru.
Отмечается, что документ постановления был обнародован 24 июля.
Также уточняется, что новое министерство получит часть функций четырёх ведомств: Минпромторга, Минсельхоза, Минстроя и Минприроды Карелии.
Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что Карелия имеет неплохие шансы попасть в рейтинг топ-5 продаваемых туров в популярные регионы для внутреннего туризма по стране.