Узнать больше

До 17,5 млн рублей выделят на реставрацию исторических особняков в Ставрополе

Короткая ссылка
На реставрацию исторических особняков в центре Ставрополя краевой музей выделит до 17,5 млн рублей. Уточняется, что будут отреставрированы фасады исторических зданий на улице Дзержинского, 115 и 117, построенных в 1897—1898 годах.
До 17,5 млн рублей выделят на реставрацию исторических особняков в Ставрополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

До 31 июля ведётся поиск подрядчика с лицензией на проведение реставраций объектов культурного наследия.

Согласно контракту, реставрационные работы должны завершиться до конца года.

В исторических особняках планируется заменить водосточные трубы, установить новые оконные блоки, внешние сплит-системы и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге рассказали о планах по реставрации дома Тимашевых. В здании разместят площадку для театральной молодёжной среды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить