До 17,5 млн рублей выделят на реставрацию исторических особняков в Ставрополе

На реставрацию исторических особняков в центре Ставрополя краевой музей выделит до 17,5 млн рублей. Уточняется, что будут отреставрированы фасады исторических зданий на улице Дзержинского, 115 и 117, построенных в 1897—1898 годах.

РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru. До 31 июля ведётся поиск подрядчика с лицензией на проведение реставраций объектов культурного наследия. Согласно контракту, реставрационные работы должны завершиться до конца года. В исторических особняках планируется заменить водосточные трубы, установить новые оконные блоки, внешние сплит-системы и многое другое. Ранее сообщалось, что в Оренбурге рассказали о планах по реставрации дома Тимашевых. В здании разместят площадку для театральной молодёжной среды.