До 17,5 млн рублей выделят на реставрацию исторических особняков в Ставрополе
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
До 31 июля ведётся поиск подрядчика с лицензией на проведение реставраций объектов культурного наследия.
Согласно контракту, реставрационные работы должны завершиться до конца года.
В исторических особняках планируется заменить водосточные трубы, установить новые оконные блоки, внешние сплит-системы и многое другое.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге рассказали о планах по реставрации дома Тимашевых. В здании разместят площадку для театральной молодёжной среды.